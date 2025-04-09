Москва, 9 апреля, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Введение Соединёнными Штатами Америки таможенных пошлин в отношении ряда стран является для них одним из традиционных способов ведения дел. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Roman Naumov/Global Look Press Мария Захарова

Дипломат отметила, что за сутки американские и ответные тарифы ещё подросли.

«Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран ― шок», ― написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Свой пост Захарова сопроводила шуточным видео с американских торгов, где аукционеры с рекордной скоростью озвучивают текущие ставки и продажи.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в этом списке нет.

На товары из КНР США повысили импортную пошлину до уровня 104%. При этом Пекин предлагал Вашингтону отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», сказал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китай призвал США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы.

Глава Белого дома заявил, что раньше многие страны «направо и налево обдирали» США, теперь пришла очередь Вашингтона обдирать их.

Только за два дня после заявления о введении пошлин фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Американский лидер назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.