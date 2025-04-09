Москва, 9 апреля, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Российские военные сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа над территорией Оренбургской области утром 9 апреля, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеские дроны в период с 6:30 до 7:05 мск, уточнили в ведомстве.

Кроме того, позже ещё два украинских БПЛА самолётного типа сбили над Нижегородской области, добавили в МО.

Ранее врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил, что целью беспилотной атаки был военный аэродром. Силы ПВО отразили атаку, жертв и разрушений нет, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ночью 9 апреля территория России подверглась массированной атаке БПЛА. Расчёты ПВО обнаружили и нейтрализовали 158 украинских дронов самолётного типа в 13 регионах.

Больше всего беспилотников — 67 — уничтожили в Краснодарском крае. Ещё 29 дронов сбили в Ростовской области, 15 — в Северной Осетии, 11 — в Воронежской области, 10 — в Курской. От одного до семи дронов также уничтожили в Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областях, Ставропольском крае, Крыму, над акваториями Азовского и Чёрного морей.