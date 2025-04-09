Москва, 9 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Россией по Украине намерен использовать вопрос «Северных потоков» в качестве главного предмета торга. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт считает, что при этом запускать газопроводы Вашингтон не планирует, так как это ударит по позициям американских производителей сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе.

«Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске «Северного потока». В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — процитировало Ura.ru эксперта.

Юшков пояснил, что с начала 2010-х годов США превратились из крупнейшего импортёра газа в весомого экспортёра, а значит, допустив Россию на европейский рынок, они создадут себе мощного конкурента. Поэтому, по его словам, использование «Северный потоков» в качестве политического торга ― это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление проекта.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта сообщил, что Россия и США обсуждают тему «Северных потоков». Он отметил, что по этому вопросу есть разногласия, но также есть и стремление восстановить нормальную поставку энергоносителей в Европу. При этом министр назвал маловероятным, что американская сторона убедит европейские власти не отказываться от российского топлива.

20 марта немецкая газета Bild написала, что газопровод «Северный поток — 2» могут передать под управление США, чтобы Германия вновь могла получать газ из России. Опрошенные изданием эксперты отметили, что в газовой сделке заинтересована промышленность ФРГ. При этом немецкие компании пока не могут напрямую вести бизнес с российскими партнёрами и вынуждены делать это через третьи страны. Кроме того, для поставок российского топлива в Германию и США и Евросоюз должен отказаться от введённых ранее санкций.

Немецкое издание Correctiv 14 марта написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. По данным издания, разговоры о покупке идут уже несколько месяцев.

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне допустил возобновление работы двух из четырёх нитей «Северных потоков». Он также отметил, что в сложившейся обстановке не получится быть конкурентоспособным без российского газа.

Обе ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Диверсию совершили в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.