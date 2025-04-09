Эксперт назвал предмет торга США с Россией
Аналитик Юшков: Трамп использует тему «Северных потоков» на переговорах с Россией
Москва, 9 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Россией по Украине намерен использовать вопрос «Северных потоков» в качестве главного предмета торга. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт считает, что при этом запускать газопроводы Вашингтон не планирует, так как это ударит по позициям американских производителей сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе.
«Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске «Северного потока». В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — процитировало Ura.ru эксперта.
Юшков пояснил, что с начала 2010-х годов США превратились из крупнейшего импортёра газа в весомого экспортёра, а значит, допустив Россию на европейский рынок, они создадут себе мощного конкурента. Поэтому, по его словам, использование «Северный потоков» в качестве политического торга ― это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление проекта.
Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта сообщил, что Россия и США обсуждают тему «Северных потоков». Он отметил, что по этому вопросу есть разногласия, но также есть и стремление восстановить нормальную поставку энергоносителей в Европу. При этом министр назвал маловероятным, что американская сторона убедит европейские власти не отказываться от российского топлива.
20 марта немецкая газета Bild написала, что газопровод «Северный поток — 2» могут передать под управление США, чтобы Германия вновь могла получать газ из России. Опрошенные изданием эксперты отметили, что в газовой сделке заинтересована промышленность ФРГ. При этом немецкие компании пока не могут напрямую вести бизнес с российскими партнёрами и вынуждены делать это через третьи страны. Кроме того, для поставок российского топлива в Германию и США и Евросоюз должен отказаться от введённых ранее санкций.
Немецкое издание Correctiv 14 марта написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. По данным издания, разговоры о покупке идут уже несколько месяцев.
Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне допустил возобновление работы двух из четырёх нитей «Северных потоков». Он также отметил, что в сложившейся обстановке не получится быть конкурентоспособным без российского газа.
Обе ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Диверсию совершили в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.