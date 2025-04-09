Оренбург, 9 апреля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Оренбургской области, их нейтрализовали средства ПВО. Об этом врио губернатора Евгений Солнцев сообщил в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолётного типа на военный аэродром в Оренбургской области», — написал Солнцев.

Он отметил, что жертв и разрушений нет, и подчеркнул, что власти контролируют ситуацию.

Минобороны РФ проинформировало в Telegram-канале, что в период с 6:30 до 7:05 мск над Оренбургской областью были уничтожены четыре БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 апреля территория России подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Расчёты ПВО обнаружили и нейтрализовали 158 украинских дронов самолётного типа в 13 регионах.

Больше всего беспилотников — 67 — уничтожили в Краснодарском крае. Ещё 29 дронов сбили в Ростовской области, 15 — в Северной Осетии, 11 — в Воронежской области, 10 — в Курской. От одного до семи дронов также уничтожили в Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областях, Ставропольском крае, Крыму, над акваториями Азовского и Чёрного морей.