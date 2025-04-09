Москва, 9 апреля, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя ― Павел Ивлев) доставили в Россию из Таиланда. Самолёт с телом исполнителя совершил посадку в аэропорту Москвы ночью 9 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

«Прямо в этот момент его везут в морг», — говорится в публикации.

Пока место похорон рэпера неизвестно. О том, где будет похоронен музыкант, позднее обещал сообщить его директор Марк Яровный.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта 40-летнего рэпера экстренно госпитализировали в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что в смерти музыканта виноват наркодилер по имени Эдик. По её словам, именно он напоил рэпера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что тот закодирован. Карицкая также негативно высказалась в отношении его последней девушки Кристины, которая исчезла после известия о смерти исполнителя.

31 марта Карицкая сообщала, что у Техника была выявлена пневмония и почти на 100% поражены лёгкие. Причиной могла стать бактериальная инфекция. На фоне серьёзного поражения печени и других органов медики давали неблагоприятный прогноз. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Согласно заключению, сделанному тайскими врачами, основная причина смерти Павла Ивлева — септический шок. Кроме того, судмедэксперты указали на несколько обстоятельств, приведших к смерти рэпера. Это острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточнённая.

Прощание с рэпером Пашей Техником пройдёт в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Мать музыканта пожелала, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили. У Ивлева остался шестилетний сын.

Год назад Паша Техник репетировал свои похороны. Церемонию назвали ироничной и вместе с тем трогательной. После ухода рэпера поклонники вспомнили его шутки о смерти. В последние годы он часто становился героем мемов и слухов о своей кончине, что стало частью его имиджа.