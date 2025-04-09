Москва, 9 апреля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Пожар в родильном доме на востоке Москвы потушили, сообщил пресс-центр МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пожар в Москве ликвидирован. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара, уточнили в МЧС, составила 50 кв. м. Из здания на Госпитальной площади спасли 39 человек, в том числе шесть — с помощью автолестницы.

Ранее в ведомстве сообщили о пожаре, вспыхнувшем на седьмом этаже роддома. К тушению привлекли 92 специалистов и 24 единицы техники. Пациентов и персонал переместили в другой корпус больницы.