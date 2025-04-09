Москва, 9 апреля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Заслуженный актер РФ Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом, 9 апреля выйдет из заключения по условно-досрочному освобождению. По словам его родных, у Ефремова есть серьезные проблемы со здоровьем.

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отбывает срок в исправительной колонии в городе Алексеевка Белгородской области. Досрочное освобождение стало возможным благодаря примерному поведению.

По информации источников, близких к Михаилу Ефремову, в его квартире ведется ремонт, а семья планирует нанять охрану, чтобы защитить артиста от навязчивых преследователей.

Как сообщало ИА Регнум, апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова в суд не поступали, и решение вступит в законную силу 9 апреля. Решение об УДО было принято 24 марта, по закону на его обжалование предоставляется 15 дней. Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Ефремов был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание.

Друг семьи Ефремова, продюсер Евгений Морозов в начале апреля сообщил, что для артиста готовят роли в новых сериалах. После освобождения Ефремов будет получать 2,5 млн рублей за один съёмочный день, что в несколько раз больше размеров гонораров наиболее высокооплачиваемых российских актёров.