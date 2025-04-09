Вашингтон, 9 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что без поддержки российских болельщиков и их любви было бы трудно добиться рекорда.

AP/TASS

«[Обращался] ко всем болельщикам, всем моим друзьям в России, потому что это мировая история. Все за меня болели, все переживали, поэтому мы это все вместе сделали. Без поддержки, без любви это было бы тяжело сделать», — отметил хоккеист в эфире Первого канала.

Овечкин в составе команды «Вашингтон Кэпиталз» 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» поразил ворота соотечественника Ильи Сорокина.

Как сообщало ИА Регнум, в игре 6 апреля Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев. Во втором периоде после заброшенной шайбы капитаном «Вашингтон Кэпиталз» матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Овечкин способен забросить 1 тыс. шайб в Национальной хоккейной лиге, считает вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли. При этом он признал, что это полностью зависит от того, насколько долго российский хоккеист захочет играть в НХЛ.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.