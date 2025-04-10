Возможная детонация вражеского беспилотника самолётного типа, застрявшего на бельевых веревках, стала причиной эвакуации жильцов 48 квартир в доме по ул. Платова, 74 в городе Аксае Ростовской области, сообщил 9 апреля врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что пункт временного размещения для граждан развёрнут на базе Дома культуры «Молодежный», а на месте ЧП работают экстренные службы. Таким известием ознаменован новый, 1140-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

За ночь над Ростовской областью были сбиты 29 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны. А всего с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля над 11 территориями России, а также акваториями Азовского и Чёрного морей, дежурными средствами ПВО были уничтожены 158 вражеских дронов.

Больше всего БПЛА (67) сбиты в Краснодарском крае, Республике Северная Осетия-Алания (15), Воронежской (11) и Курской области (10). Также с беспилотниками боролись в Белгородской области, Республике Крым, Пензенской, Саратовской, Орловской областях и в Ставрополье.

Накануне в оборонном ведомстве вновь обратили внимание на тот факт, что киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Только за 7 апреля ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики.

Так, в результате атаки украинского ударного БПЛА отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Курская АЭС — Металлургическая» филиала ПАО «Россети» — Черноземное ПМЭС. А в Запорожье удар дрона пришёлся по электроподстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго», в результате повреждён радиатор трансформатора, информировало Минобороны.

Тем временем бойцы группировки «Север» продолжают теснить врага из курского приграничья. Накануне российские военные освободили село Гуево, обнаружив при зачистке неприятельских сил большое количество оружия и боеприпасов, произведённых в странах НАТО.

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