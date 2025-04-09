Москва, 9 апреля, 2025, 07:41 — ИА Регнум. В Москве 9 апреля загорелся родильный дом. Инцидент произошёл на Госпитальной площади, сообщили оперативные службы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По адресу Госпитальная площадь, д. 2, к. 28 (Городская клиническая больница №29 им. Баумана) произошло возгорание на седьмом этаже. Проводится эвакуация людей из здания», — приводит ТАСС информацию экстренных служб.

По данным МЧС России, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Удалось спасти 29 человек.

В ведомстве уточнили, что пациентов и персонал разместили в другом корпусе больницы.

На тушении пожара задействованы 92 специалиста и 24 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать, добавили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ночью 20 октября 2022 года в Красноярском межрайонном роддоме №1 произошёл пожар. Из здания эвакуировали 17 человек, никто не пострадал. К тушению пожара привлекали 64 человека, 21 единицу техники. Огнеборцы локализовали возгорание на площади 5 кв. метров спустя 43 минуты после поступления сообщения о пожаре.