Москва, 9 апреля, 2025, 07:37 — ИА Регнум. По информации Минобороны, ночью 9 апреля российскими силами ПВО были обнаружены и уничтожены 158 вражеских беспилотников самолётного типа в 13 регионах РФ.

Беспилотник

С 20:00 8 апреля до 6:00 9 апреля в небе над Краснодарским краем перехвачено 67 украинских беспилотников, 29 БПЛА уничтожили средства ПВО над территорией Ростовской области, 15 дронов сбили в Республике Северная Осетия — Алания, 11 перехватили в Воронежской области, десять БПЛА ликвидировали над Курской областью, семь были сбиты над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников нейтрализовали над Чёрным морем, пять БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, три беспилотника перехватили в Крыму, два БПЛА сбиты в Пензенской области.

По одному вражескому беспилотнику уничтожили над территориями Саратовской и Орловской областей, а также в Ставропольском крае.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Аксае в Ростовской области в многоквартирном жилом доме на бельевых веревках на балконе обнаружен упавший украинский беспилотник самолетного типа. Из-за угрозы взрыва жильцов из всех 48 квартир дома эвакуировали.

Вечером 8 апреля за 15 минут российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Над территорией Ростовской области было уничтожено четыре БПЛА, над акваторией Азовского моря нейтрализован один беспилотник.