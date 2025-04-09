Вашингтон, 9 апреля, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заверил, что введённые дополнительные 104-процентные пошлин на китайские товары останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном. Об этом написала NBC News.

ИА Регнум Трамп ликует

«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет продолжаться», — сказал американский лидер 8 апреля на ужине Национального республиканского комитета Конгресса.

При этом Трамп выразил уверенность, что всё же «в какой-то момент они заключат сделку», поскольку сам Китай хочет этого.

По информации издания, в 2024 году Китай был вторым по величине источником импорта для США, поставив товаров на общую сумму 439 млрд долларов, в то время как Штаты экспортировали в Китай товаров всего на 144 млрд. Взаимные тарифы угрожают нанести ущерб отечественной промышленности и могут привести к увольнениям, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом с 9 апреля применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%.

При этом Китай предлагал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», сказал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китай призвал США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.