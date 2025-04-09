Моздокский район, Северная Осетия, 9 апреля, 2025, 06:58 — ИА Регнум. В Северной Осетии ранним утром 9 апреля отразили атаку 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

«По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», — подтвердил он в Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что беспилотники ВСУ были поражены в Моздокском районе.

В Северной Осетии продолжает действовать введённый ранее режим беспилотной опасности, напомнил Меняйло.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 апреля в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что ограничительные меры направлены для обеспечения безопасности полётов. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан и Северный прекратили в 01:53 мск.

В ночь на 9 апреля в ростовской городе Аксае на бельевых верёвках на балконе многоквартирного жилого дома обнаружили упавший украинский беспилотник самолётного типа. Из-за угрозы возможной детонации жильцов из всех 48 квартир дома по улице Платова эвакуировали.