Москва, 9 апреля, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Российский рэпер Павел Ивлев, также известный как Паша Техник, год назад репетировал свои похороны. Это было иронично и вместе с тем трогательно. Об этом написало издание aif.ru.

Кадр из видео

После ухода Паши Техника его поклонники вспомнили его шутки о смерти. В последние годы он часто становился героем мемов и слухов о своей кончине, что стало частью его имиджа.

Канал Labelcom выпустил спецвыпуск «Прощай, легенда» в формате имитации похорон с участием комиков, не злобно высмеивающих его жизнь и карьеру.

В финале Паша вышел из лакированного гроба из красного дерева, в котором пролежал всю передачу, и произнёс трогательную речь.

«Меня ни разу не хоронили так, а умирал я только в прошлом году раза четыре. Я благодарен за ваши тёплые речи. Я даже чуть не пустил слезу, но я не могу, потому что окажусь каким-то лохом. Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживёте до 150, я отвечаю», — пообещал рэпер.

Павлу Ивлеву было 40 лет. У него остался шестилетний сын.

Как сообщало ИА Регнум, Пашу Техника 27 марта экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался.

Директор российского рэпера Паши Техника Марк Яровный обнародовал заключение о смерти исполнителя. Документ составлен на тайском и английском языках. Основная причина смерти Ивлева ― септический шок. Кроме того, судмедэксперты указали на несколько обстоятельств, приведших к смерти рэпера. Это острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточнённая.

Прощание с рэпером пройдёт в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Мать музыканта пожелала, чтобы прощание прошло в той же церкви, в которой его крестили.