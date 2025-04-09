Грозный, 9 апреля, 2025, 06:43 — ИА Регнум. С территории Чечни необходимо выдворить членов семьи организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом 8 апреля заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим, их имущество нужно изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — поручил Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

Глава Чечни подчеркнул, что установлены личности руководителя и исполнителя нападения на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. К преступлению причастен гражданин Украины, некоторые злоумышленники находятся в Турции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 апреля местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Злоумышленника ликвидировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дороги в районе места происшествия перекрыли, следователи осмотрели место происшествия, провели необходимые оперативные мероприятия.

Каждого из причастных к преступлению призовут «к суровому ответу», заверил глава Чечни.