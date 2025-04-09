Вашингтон, 9 апреля, 2025, 06:15 — ИА Регнум. Истощение вооружений из-за кампании в Азии вызывает тревогу у командования США. Речь идёт о масштабном использовании боеприпасов в Йемене, написала 8 апреля газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Американские командиры, планирующие возможный конфликт с Китаем, всё больше обеспокоены тем, что Пентагону вскоре придётся переместить высокоточное оружие большой дальности со складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на Ближний Восток. Это связано с большим количеством боеприпасов, которые Соединённые Штаты используют в ходе бомбардировок Йемена, проводимых по приказу президента Дональда Трампа», — отметили в статье со ссылкой на представителей конгресса.

По данным чиновников, готовность США к действиям в Тихоокеанском регионе страдает из-за развертывания Пентагоном военных кораблей и самолётов на Ближнем Востоке после начала военных действий в октябре 2023 года между Израилем и ХАМАС, а также после того, как йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море с целью поддержки палестинцев. Обслуживание оборудования в таких условиях становится проблемой, указали в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля телеканал CNN информировал о подготовке сухопутной операции против хуситов в Йемене, которая может быть поддержана Саудовской Аравией и США.

США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) аналог НАТО. В этом блоке главная роль отводится американцам, а также Японии и Южной Корее. Также идёт работа по созданию новых форм сотрудничества с Филиппинами и Австралией. Уже объявлены главные противники альянса — Россия, Китай и КНДР, отмечали в Генштабе России.

В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа учений НАТО в Азии, а также увеличением числа их участников. Россия в ответ на это для укрепления мира и стабильности в АТР усиливает взаимодействие во внешнеполитической и оборонной сферах с партнёрами, в том числе с Китаем, подчеркнули в ведомстве.