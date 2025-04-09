Москва, 9 апреля, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Отмена ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком затронет около 400 тыс. женщин в России. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту Минтруда «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» говорится о перерасчёте пенсий для многодетных матерей.

Пресс-служба правительства Тверской области Многодетная семья

По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока, это может привести к увеличению размера пенсии для многодетных матерей. Максимальный размер увеличения составить до 1180 рублей для матерей с пятью детьми, 2360 рублей — с шестью и так далее.

В законопроекте Минтруда предлагается отменить ограничение в шесть лет для периода ухода за ребёнком, который учитывается в пенсионном стаже. В настоящее время этот период учитывается только для четырёх детей, а не для шести, как было раньше.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 2026 года, написало РБК. Для их реализации потребуется дополнительное финансирование в размере около 10 млрд рублей в год.

Как сообщало ИА Регнум, в Минтруде подчеркнули, что изменения в законе коснутся и тех, кто уже на пенсии. Для перерасчёта многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд РФ сразу после вступления закона в силу.

Помимо этого, Минтруд планирует расширить список мер материальной поддержки для многодетных матерей, имеющих звание «Мать-героиня». Им будут положены ежемесячные выплаты.

Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей.