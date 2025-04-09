Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2025, 05:38 — ИА Регнум. В городе Аксае в Ростовской области в многоквартирном жилом доме на бельевых веревках на балконе обнаружен упавший украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

БПЛА упал на балкон дома по Платова, 74. Пострадавших и разрушений нет.

Как пояснил Слюсарь, из-за угрозы возможной детонации жильцов из всех 48 квартир дома эвакуировали.

«Пункт временного размещения развернут для них на базе дома культуры «Молодежный». Работают на месте экстренные службы и глава администрации района Константин Доморовский», — добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области силы и средства ПВО отражают в ночь на 9 апреля воздушную атаку ВСУ. Вечером 8 апреля были сбиты беспилотники ВСУ в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Вечером 8 апреля за 15 минут российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Над территорией Ростовской области было уничтожено четыре БПЛА, над акваторией Азовского моря нейтрализован один беспилотник.