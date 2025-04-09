Вашингтон, 9 апреля, 2025, 05:26 — ИА Регнум. Страны по всему миру всячески пытаются заключить с США сделку из-за импортных пошлин. Вашингтону при этом не обязательно заключать с ними торговые соглашения, заявил 8 апреля глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Эти страны звонят нам и… умирают [от желания] заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите [с нами] сделку. Я сделаю всё, что угодно. Я сделаю всё, что угодно, сэр», — произнёс Трамп на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Он добавил, что США не обязательно хотят заключать с ними соглашение, поскольку получают свои 2 млрд долларов в день [с импортных пошлин].

Как сообщало ИА Регнум, Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

На товары из Китая США повысили импортную пошлину до уровня 104%. По словам Трампа, КНР реагирует на пошлины «не по правилам», дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдёт на сделку. Китай использует «каждый трюк», добавил он. При этом американский лидер уверен, что в КНР пойдут на сделку, «просто не знают, как начать, потому что гордые».