Вена, 9 апреля, 2025, 05:23 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в австрийской Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что европейские страны действительно считают возможным достичь столь амбициозной цели, как «победа» над Россией.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз

Дипломат напомнил, что лидеры Евросоюза часто заявляют, что цель у них — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом.

«Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главное: почему и зачем?» — задал риторический вопрос Ульянов в Telegram-канале.

При этом, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что исторически все мировые трагедии начинались с европейцев, и сейчас Европа снова «окрысилась» на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье, опубликованной газетой Berliner Zeitung, отметил, что Евросоюз пытается различными способами сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, иначе нельзя объяснить многие действия европейских политиков.

Отказ от энергоресурсов из России обошёлся Евросоюзу в 1,3 трлн евро. Только за увеличение стоимости импорта нефти и газа европейские государства переплатили 500 млн евро. С такой антироссийской политикой ЕС под лозунгом «слабоумие и отвага» через 10 лет европейцы станут голодающими беженцами из-за русофобии, такое заключение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.