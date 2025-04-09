Вашингтон, 9 апреля, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Европейские лидеры и американский президент Дональд Трамп не так пугают главу киевского режима Владимира Зеленского, как его окружение. Об этом заявила полковник армии США в отставке Карен Квиатковски.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский не боится европейцев и явно не боится Трампа, он боится своего окружения. Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а, в итоге, не выполняет ни одно из обещаний», — пояснила аналитик на YouTube.

Квиатковски добавила, что легитимность Зеленского давно утрачена, а все разговоры о прекращении огня бесполезны, пока он находится у власти.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал Зеленского эстрадным артистом, которого окружают совсем не идеальные советники. При этом некоторые правительственные чиновники в кабинете министров и рядом с главой киевского режима очень хороши, отметил глава американского минфина.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником. Он надоел Трампу своими махинациями, добавил зампред.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уличил Зеленского в попытке обмануть Трампа, обещая передать США права на добычу редкоземельных металлов, так как подходящих месторождений таких ресурсов на территории Украины нет.

Трамп 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий. Глава киевского режима согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В Минобороны РФ отмечали, что Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Путин неоднократно отмечал, что Зеленский утратил легитимность, когда истёк срок его полномочий в мае 2024 года. Глава государства подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего нужна оценка Конституционного суда.