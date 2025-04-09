Москва, 9 апреля, 2025, 04:51 — ИА Регнум. Расширение программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счет семейных инструментов обсуждается властями. Об этом агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По словам эксперта, это позволит россиянам с детства планировать финансы и накопить «вторую пенсию».

Семейная ПДС может действовать с рождения ребенка до 18 лет. После этого молодой человек сможет открыть взрослый счет, куда переведет накопления.

Даже будучи студентом, можно копить на пенсию, откладывая те же 100 рублей в день. К примеру, к 32 годам накопится более 2,3 млн рублей, которые можно использовать на текущие нужды или продолжить копить.

ПДС не создаст финансовой нагрузки на семью и позволит накопить крупную сумму к пенсионному возрасту. В будущем к программе могут присоединиться рыночные стратегии, такие как инвестиции на фондовом рынке. Обладая финансовой грамотностью, можно накопить «вторую пенсию», заключил Беляков.

Как сообщало ИА Регнум, программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Речь идёт о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Такие средства граждан в объёме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован.

Принять участие в ПДС намерен каждый пятый россиянин. Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на официальном сайте социологического центра 5 декабря, об этом заявили 22% респондентов.

Россияне могут разморозить свою накопительную пенсию посредством перевода её в программу долгосрочных сбережений. Начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора, пояснила эксперт РАНХиГС при президенте РФ Татьяна Подольская.