Вашингтон, 9 апреля, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Последствия перехода на зелёную энергетику привели к тому, что Германия оказалась на грани банкротства. Об этом 8 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Германия стала зелёной, очень зелёной. Они стали настолько зелёными, что почти разорились. Германии пришёл конец. Они перешли на ветер. Ветер дул не слишком сильно. И они перешли на всякие другие вещи. Знаете, эта новая зелёная афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», — пояснил Трамп, выступая в Белом доме.

Американский лидер отметил, что у Вашингтона иной подход и предложил называть угольную энергетику «красивым чистым углём».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank Робин Винклер отмечал, что немецкая промышленность переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году. По мнению эксперта, текущий спад является менее серьёзным, чем мировой финансовый кризис 2008 года или же последствия пандемии Covid-19 в 2020, но глубже и продолжительнее. Сравнить его можно только с последствиями Нефтяного кризиса 1979 года.

Германия — локомотив всего Евросоюза, а у неё большие проблемы, соответственно, будут страдать все европейские, отметил политолог Тимофей Борисов. Он подчеркнул, что все те ошибки в энергетике, которые ранее были заложены правительством канцлера ФРГ Олафа Шольца в коалиции с партией «Зелёные», начинают проступать сейчас. Прежде всего это был так называемый энергетический переход. Немцы очень уповали на зелёный водород, на переход к зелёной энергетике, но ничего не получилось и не оправдалось, подчеркнул Борисов.

Депутат бундестага Севим Дагделен призвал власти ФРГ снова ввозить нефть из России и возобновить работу газопровода «Северный поток». В существующей ситуации саморазрушительные антироссийские санкции лишь ужесточатся и на этом фоне будет организован экономический спад Германии, добавил он.