Трамп раскрыл причины банкротства Германии
Трамп: эксперименты с зелёной энергетикой почти разорили ФРГ
Вашингтон, 9 апреля, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Последствия перехода на зелёную энергетику привели к тому, что Германия оказалась на грани банкротства. Об этом 8 апреля заявил президент США Дональд Трамп.
«Германия стала зелёной, очень зелёной. Они стали настолько зелёными, что почти разорились. Германии пришёл конец. Они перешли на ветер. Ветер дул не слишком сильно. И они перешли на всякие другие вещи. Знаете, эта новая зелёная афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», — пояснил Трамп, выступая в Белом доме.
Американский лидер отметил, что у Вашингтона иной подход и предложил называть угольную энергетику «красивым чистым углём».
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank Робин Винклер отмечал, что немецкая промышленность переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году. По мнению эксперта, текущий спад является менее серьёзным, чем мировой финансовый кризис 2008 года или же последствия пандемии Covid-19 в 2020, но глубже и продолжительнее. Сравнить его можно только с последствиями Нефтяного кризиса 1979 года.
Германия — локомотив всего Евросоюза, а у неё большие проблемы, соответственно, будут страдать все европейские, отметил политолог Тимофей Борисов. Он подчеркнул, что все те ошибки в энергетике, которые ранее были заложены правительством канцлера ФРГ Олафа Шольца в коалиции с партией «Зелёные», начинают проступать сейчас. Прежде всего это был так называемый энергетический переход. Немцы очень уповали на зелёный водород, на переход к зелёной энергетике, но ничего не получилось и не оправдалось, подчеркнул Борисов.
Депутат бундестага Севим Дагделен призвал власти ФРГ снова ввозить нефть из России и возобновить работу газопровода «Северный поток». В существующей ситуации саморазрушительные антироссийские санкции лишь ужесточатся и на этом фоне будет организован экономический спад Германии, добавил он.