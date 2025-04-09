Вашингтон, 9 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США «не по правилам», дополнительные тарифы будут действовать, пока КНР не пойдет на сделку. Такое заключение глава Белого дома сделал 8 апреля на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

По словам Трампа, Пекин использует «каждый трюк».

«Китай манипулирует валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, не по правилам», — заявил президент США.

Трамп заверил, что дополнительные пошлины на китайскую продукцию будут действовать до тех пор, пока КНР не заключит сделку. При этом американский лидер уверен, что Китай пойдёт на сделку, «просто не знают, как начать, потому что гордые».

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом с 9 апреля применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%.

При этом Китай призвал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», сказал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китай призвал США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.