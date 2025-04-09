Москва, 9 апреля, 2025, 03:56 — ИА Регнум. Пенсионеры не обязаны регистрироваться на «Госуслугах». Они могут подавать заявления о прибавках к пенсии на бумажном носителе. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.

Vsrf.ru Верховный суд

Верховный суд отклонил формальный подход соцзащиты к пенсионерке из Москвы, которая не стала регистрироваться на портале из-за опасений мошенничества. Из-за этого женщине отказали в доплате.

Соцзащите следовало применить дифференцированный подход. Суд указал, что отсутствие регистрации не должно быть основанием для отказа в надбавке. По информации «РИА Новости», дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, с 2026 года в России индексацию страховых пенсий осуществят в два этапа: с 1 февраля — по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда.

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, которые сформировали пенсионные накопления и имеют минимальный страховой стаж в 15 лет, могут получить срочную пенсионную выплату.