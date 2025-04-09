Вашингтон, 9 апреля, 2025, 03:43 — ИА Регнум. США намерены возобновить шесть ранее отменённых программ помощи Агентства по международному развитию (USAID) в ряде стран. Об этом 8 апреля сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Статья USAID

«Администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с продовольствием», — уточнило агентство.

Речь идёт о восстановлении программ в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Отмечается, что отменить прекращения поддержки попросил сотрудник департамента госэффективности США (DOGE), исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин.

По данным источника Reuters, решение было принято после того, как Всемирная продовольственная программа ООН объявила о том, что сокращение помощи может стать «смертным приговором» для миллионов людей.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID. Всего, по его словам, были отменены 5200 контрактов, в рамках которых оказались потрачены «десятки миллиардов долларов», при этом выделение данных средств не только не послужило национальным интересам США, но в некоторых случаях даже навредило им.

В феврале глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. Он обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт налоговых отчислений американцев. В тот же день Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. Американский президент 21 января подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование других стран для оценки целесообразности этой помощи.