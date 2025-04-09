Вашингтон, 9 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Белый дом уже применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления 8 апреля в Вашингтоне на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

Американский лидер пояснил, что страны не хотят, чтобы против них применялись тарифы. Но, по его словам, всё просто: США заключает сделки, а люди платят пошлины.

«Страны прямо сейчас платят по тарифам США, Китай — 104%. Подумайте, 104% — это кажется смешным, но они взимают с нас сборы за многие товары: 100%, 125%. Многие страны обдирали нас направо и налево, но теперь наша очередь обдирать их», — заключил Трамп.

При этом Китай призвал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца». Такое заявление сделал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

На товары из Китая США повысили импортную пошлину до уровня 104%.

Только за два дня фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Трамп назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.