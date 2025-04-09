Трамп заявил, что пришла очередь США обдирать всех
Трамп заявил, что США уже взимают с товаров из Китая пошлины в 104%
Вашингтон, 9 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Белый дом уже применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления 8 апреля в Вашингтоне на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.
Американский лидер пояснил, что страны не хотят, чтобы против них применялись тарифы. Но, по его словам, всё просто: США заключает сделки, а люди платят пошлины.
«Страны прямо сейчас платят по тарифам США, Китай — 104%. Подумайте, 104% — это кажется смешным, но они взимают с нас сборы за многие товары: 100%, 125%. Многие страны обдирали нас направо и налево, но теперь наша очередь обдирать их», — заключил Трамп.
При этом Китай призвал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца». Такое заявление сделал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.
На товары из Китая США повысили импортную пошлину до уровня 104%.
Только за два дня фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Трамп назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.