Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2025, 03:11 — ИА Регнум. В Ростовской области силы и средства ПВО отражают в ночь на 9 апреля воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон ВСУ

Вечером 8 апреля были сбиты беспилотники ВСУ в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Упавшие обломки дронов повредили кровли в домах и гараже в Зернограде и в Донецке.

«На место выехали оперативные службы. Пострадавших жителей нет», — добавил Слюсарь.

Глава Ростовской области призвал соблюдать осторожность, при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов не подходить к ним.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ростовской области угрозу атаки БПЛА объявили в Таганроге.

Вечером 8 апреля за 15 минут российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Над территорией Ростовской области было уничтожено четыре БПЛА, над акваторией Азовского моря нейтрализован один беспилотник.

Почти за два часа силы ПВО 8 апреля сбили десять беспилотников ВСУ. В частности, четыре были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря. Ещё по два БПЛА обезвредили в Воронежской, Пензенской областях и в Крыму.