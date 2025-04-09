Москва, 9 апреля, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Исторически все мировые трагедии начинались с европейцев, сейчас Европа снова «окрысилась» на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — отметил Лавров в интервью для проекта «ТАСС Дети».

По словам дипломата, только после Второй мировой войны, когда Европа оказалась ослаблена, США стали лидерами так называемого свободного мира, и тогда уже американцы стали инициаторами большинства конфликтов на планете, до этого весь трагизм шёл исключительно от европейцев.

Кроме того, в годы Второй мировой войны практически все нейтральные европейские государства участвовали в боях на стороне немецкой армии, в их числе была Франция, напомнил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье, опубликованной газетой Berliner Zeitung, отметил, что Евросоюз пытается различными способами сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, иначе нельзя объяснить многие действия европейских политиков. В качестве примера автор привёл попытку президента Франции Эммануэля Макрона направить войска НАТО на Украину. Россия изначально дала понять, что не примет такие войска ни при каких обстоятельствах, подчеркнул обозреватель. Также Шайдлер напомнил, что верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас открыто выступает против мирных переговоров. В декабре 2024 года она заявила, что ЕС хочет победы Украины в конфликте. Этой же позиции придерживается премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявляя, что мир на Украине «может быть опасней боевых действий». Эскалация конфликта может привести к ядерной войне, предостерёг Шайдлер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Евросоюз в сознательной подпитке эскалации украинского конфликта. По ее мнению, Брюссель играет в опасные геополитические игры.