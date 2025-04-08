Тбилиси, 9 апреля, 2025, 02:43 — ИА Регнум. В крупных городах Грузии пропало электричество. Авария случилась вечером 8 апреля в Тбилиси, ее устраняют всю ночь. Об этом сообщили «РИА Новости» в электрораспределительной компании «Телмико».

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

Жители Грузии массово жалуются в соцсетях на отсутствие света уже несколько часов.

«Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. В течение всей ночи электроснабжение будет обеспечено», — заверили в компании.

Без света остались не только жители Тбилиси, но и тысячи абонентов в Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и других городах.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

6 апреля в Иркутской области из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Уточняется, что энергоснабжение отключили превентивно.