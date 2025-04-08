Москва, 9 апреля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. В аэропортах Владикавказа и Грозного ночью 8 апреля ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Грозный

Официальный представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полётов. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном прекратили в 01:53 мск.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 апреля в аэропорту Ульяновска также были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Ранее в этот же день сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.

В ночь на 4 апреля были введены ограничения на работу трёх столичных аэропортов. Позднее в тот же день аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили полёты. За время действия ограничений 22 самолёта были направлены на запасные аэродромы.