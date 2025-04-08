Лондон, 9 апреля, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» разгромно проиграл лондонскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счётом 0:3.

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В домашнем матче у британцев отличились Деклан Райс, оформивший дубль (58-я и 70-я минуты), а также Микель Мерино (75-я).

Ответная встреча запланирована на 16 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам состоявшейся жеребьёвки четвертьфинальные пары Лиги чемпионов составили так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). Первые игры четвертьфинала назначили на 8 и 9 апреля, ответные пройдут 15 и 16 апреля.

В сезоне 2024/25 у Лиги чемпионов кардинально изменили формат. Вместо группового этапа 36 команд (раньше было 32) попадут в одну общую лигу, где проведут по восемь матчей друг с другом. По итогам этих встреч копятся очки, на основе которых выходят в 1/8 турнира (плей-офф). Команды с первых восьми строчек проходят в 1/8 финала напрямую, а клубы с девятого по 24-е место должны провести дополнительные стыковые матчи.

По данным телеканала Sky Sports, летом португальский форвард саудовского клуба «Аль-Насра», пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может перейти в мадридский «Реал». 40-летний футболист намерен сыграть на клубном чемпионате мира 2025 года, куда «Аль-Наср» не попал. Португалец планирует подписать краткосрочный контракт с мадридской командой на один турнир в начале июня, когда Международной федерацией футбола (ФИФА) будут открыты специальные трансферные окна.