Санкт-Петербург, 9 апреля, 2025, 02:22 — ИА Регнум. Петербургский хоккейный клуб СКА и нападающий Евгений Кузнецов по обоюдному согласию расторгли 8 апреля контракт. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Евгений Кузнецов

«Евгений, спасибо за игру! СКА благодарит тебя за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написал клуб СКА.

Летом 2024 года Кузнецов вернулся из НХЛ суперзвездой, где играл с другим российским нападающим Александром Овечкиным и набирал минимум 50+ очков за регулярку.

Чтобы вернуться в Россию, Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и подписал соглашение на 4 года со СКА, но в итоге продержался меньше года.

СМИ не раз писали, что у Кузнецова начались проблемы со здоровьем.

Кузнецов завоевал Кубок Стэнли в 2018 году, дважды выигрывал чемпионаты мира.

Как сообщало ИА Регнум, когда Кузнецов ушел из «Вашингтона» в «Каролину», Овечкин тяжело переживал этот шаг.

Российский нападающий Арсений Грицюк объявил об уходе из петербургского хоккейного клуба СКА.