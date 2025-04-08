Вашингтон, 9 апреля, 2025, 02:09 — ИА Регнум. США начали выводить войска и оборудование из хаба поддержки Украины в районе польского аэропорта Ясенка. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба американского командования в Европе и Африке.

(сс) The U.S. Army

«Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала из Ясенки. Решение стало результатом многомесячной оценки и планирования», — уточнили в публикации.

Отмечается, что технику и личный состав переместят в другое место в пределах территории Польши.

Ясенка с 2022 года была пунктом временной дислокации для войск США после начала спецоперации на Украине. На протяжении трёх лет этот район служил хабом, через который проходило более 90% вооружения и техники, поставляемых киевскому режиму странами НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что Вашингтон приостановил поставку Украине военных грузов через логистический хаб в аэропорту Ясенки города Жешува на фоне скандала в Белом доме, произошедшем в конце февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Туска, такое решение США является «самым большим вызовом за последние десятилетия».

Телеканал NBC News 8 апреля проинформировал, что Вашингтон рассматривает возможность вывода около 10 тыс. военнослужащих с территории Восточной Европы. Вероятность вывода американских сил вызывала опасения на Западе, поскольку это укрепляет позиции России в регионе. Кроме того, данный шаг Вашингтона подкрепит опасения многих европейских чиновников о том, что США отвернулись от своих «давних союзников», указали журналисты.