Вашингтон, 9 апреля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. Власти Китая призвали США отказаться от привычных угроз, шантажа, а также одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца». Такое заявление сделал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Wangdora92 Флаги США и Китая

«Пекин призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки, урегулировать разногласия с Китаем должным образом, посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения», — цитирует «РИА Новости» комментарий дипломата на заявление Вашингтона о том, что президент Дональд Трамп будет «щедр», если Китай начнёт переговоры с США о тарифах.

Лю Пэнъюй пояснил, что в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Он заверил, что Китай «не дрогнет, когда на пути возникнут неприятности», а запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР.

«Принятые Китаем контрмеры являются полностью законными действиями, направленными на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития, а также на поддержание нормального торгового порядка», — добавил представитель посольства.

Он заверил, что ответ Китая будет продолжаться до конца.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. По мнению американского лидера, день подписания указа о взаимных пошлинах является одним из «самых важных дней» в истории США.

А на товары из Китая США повысили импортную пошлину до уровня 104%.

Китай призвал США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.