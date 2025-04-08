Вашингтон, 9 апреля, 2025, 01:27 — ИА Регнум. Делегации России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле. При этом тема урегулирования конфликта на Украине в повестке не значится. Об этом заявила 8 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс журналистам.

ИА Регнум О предложении США вести переговоры о сокращении наступательных вооружений

По словам дипломата, США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий.

Стороны не будут обсуждать политические вопросы, в том числе тему Украины.

«Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной», — пояснила Брюс.

Делегации двух стран проведут консультации 10 апреля в Стамбуле.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, которые продолжались более шести часов. Стороны обсуждали нормализацию работы диппредставительств двух стран. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовится вторая встреча.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа, а президент России Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом.