Москва, 9 апреля, 2025, 01:23 — ИА Регнум. Россия на протяжении нескольких лет старается «встряхивать» Запад в борьбе с его попытками предать забвению историю. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы стараемся их встряхивать уже не первый год. Действительно, ещё задолго до специальной военной операции эта тенденция предания забвению истории, попытки поставить на одну доску победителей и побеждённых, попытки подорвать и очернить роль Советского Союза, они предпринимались достаточно интенсивно и давно», — отметил Лавров в интервью для проекта «ТАСС Дети».

Также глава российского внешнеполитического ведомства назвал тревожным звонком появившиеся последние семь-восемь лет мысли у немецких дипломатов о том, что Германия больше никому ничего не должна.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля немецкий журнал Junge Welt написал, что власти ФРГ пытаются изменить прошлое и развязать новую войну с Россией. Издание объяснило попыткой переписать историю «позорные заявления Запада о том, что освобождением от нацистов занимались только они». Западные политики в военном плане «проиграли и украинский конфликт» и теперь надеются победить финансовыми методами, отметили авторы.

Газета Berliner Zeitung 4 апреля со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о недопуске россиян и белорусов к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне. По его мнению, эти заявления говорят не только о возрождении нацизма, а скорее о переписывании истории этой войны и об искажении роли Советского Союза.