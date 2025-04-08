Таганрог, Ростовская область, 9 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. В Ростовской области угрозу атаки БПЛА объявили в Таганроге. Об этом 9 апреля в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Она уточнила, что в городе работают системы противовоздушной обороны и рекомендовала населению покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.

Камбулова попросила жителей Таганрога соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 апреля за 15 минут российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Над территорией Ростовской области было уничтожено четыре БПЛА, над акваторией Азовского моря нейтрализован один беспилотник.

Почти за два часа силы ПВО 8 апреля сбили десять беспилотников ВСУ. В частности, четыре были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря. Ещё по два БПЛА обезвредили в Воронежской, Пензенской областях и в Крыму.