Псков, 9 апреля, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Задержанная накануне силовиками ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задекларировала за 2020 год доход в сумме более 15 млн рублей, а в 2021-м — 3,2 млн и квартиру. С данными деклараций ознакомилось «РИА Новости».

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Так, за 2019 год Ильина заработала 2,7 млн рублей, а ее супруг — всего 620 тыс. рублей. В собственности у Ильиной был автомобиль Toyota RAV4, у мужа — Nissan TIIDA, а в пользовании — несколько квартир, одна из которых 78 кв. м, вторая — 50,8 «квадрата», третья — 113,4 кв. м. При этом самая большая находилась в пользовании супруга.

Но уже в 2020 году задекларированный доход Ильиной превышал 15,1 млн рублей, доход супруга также увеличился — 1,6 млн рублей. Вместе с тем из пользования у Ильина исчезла та самая квартира на 113,4 «квадрата». У ректора по-прежнему был всё тот же автомобиль, а вот у супруга авто уже не было.

В 2021 году доход Ильиной резко сократился в пять раз — до 3,2 млн рублей, а вот в собственности у нее появилась квартира на 74,7 кв. м. В пользовании по-прежнему числились две квартиры.

Как передавало ИА Регнум, Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств, против неё возбудили уголовное дело. Об этом 8 апреля сообщили в правоохранительных органах.

В ходе следствия установлено, что ректор трудоустроила в университете несуществующего сотрудника, тем самым присвоила около 10 млн рублей.

Ранее ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова арестовали по делу о фиктивном зачислении иностранных студентов. В период с 2023 по 2025 год Воротников безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые в дальнейшем не посещали вуз. Общий нанесённый бюджету ущерб оценивается в 1 млн рублей.

В сентябре ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский был арестован по делу о взятке. По информации следователей, в июне он выступил посредником в передаче 25 млн рублей. За указанную сумму чиновник должен был обеспечить победу компании в конкурсе на закупку интерактивных панелей в школы Подмосковья.