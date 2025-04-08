Москва, 9 апреля, 2025, 00:41 — ИА Регнум. Бывшего руководителя продовольственного управления Минобороны России Александра Бережного приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы за хищение более 20 млн рублей. Однако этот срок экс-чиновник отбыл в следственном изоляторе (СИЗО), поэтому был освобождён в зале суда. Об этом ТАСС 8 апреля сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Ильин.

ИА REGNUM Суд

«235 Гарнизонный военный суд огласил приговор по делу. Бережного приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы… При этом он получил меньше всех и был отпущен в зале суда за отсиженное в СИЗО», — уточнил защитник.

Отмечается, что по решению суда заместитель Бережного полковник Александр Вакулин получил 9 лет и 6 месяцев колонии, а сотрудник того же управления подполковник Алексей Гринюк был приговорён к 10,5 года. Начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу, гражданский специалист Юрий Решетников получил 10 лет.

Фигуранты дела были задержаны и арестованы в 2017 году. Они получали взятки от предпринимателя за завышение цен на оборудование для армейских кухонь и столовых, передвижных пекарен и другой спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, в 2014 году Гринюк пообещал за вознаграждение информировать взяткодателя Алексея Калитина о готовящихся закупках Минобороны и помогать компаниям бизнесмена выигрывать конкурсы с максимально высокой изначальной ценой. Посредником между Гринюком и Калитиным был Алексей Пожидаев, который ранее служил в продуправлении. Так, с февраля 2014 по апрель 2017 года Калитин дал военным взятки на 368,7 млн рублей, из них около 133 млн они потратить не успели. Пожидаев как посредник получил ещё 167 млн рублей.