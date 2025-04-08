Вашингтон, 9 апреля, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Сын американского президента Дональда Трампа Дональд — младший обвинил киевский режим в умалчивании факта, что подозреваемый в покушении на его отца Райан Уэсли Раут намеревался купить оружие на Украине.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Установлено, что Раут общался в мессенджере с человеком, которого считал украинцем, имевшим доступ к оружию. Мужчина планировал купить у него ручной противотанковый гранатомет или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

«Если вы считаете, что плохо, что Украина так и не поблагодарила за все, что сделали для нее Штаты, то тот факт, что они, по-видимому, не сказали нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным. Интересно, почему?!» — написал Трам-младший в соцсети Х.

Раут, по его признанию, хотел купить оружие, чтобы «Трамп не смог избраться». Его интересовала цена. Переписка велась за месяц до покушения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено первое покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Выяснилось, что подозреваемый бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Раута для организации убийства Трампа мог нанять киевский режим.