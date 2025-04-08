Вашингтон, 9 апреля, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предоставит Китаю «невероятно щедрые условия» в ответ на переговоры о заключении сделки по пошлинам. Об этом 8 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

«Президент просил меня передать всем, что если Китай свяжется [с США] для того, чтобы заключить сделку, он проявит невероятную щедрость», — отметила она на брифинге.

Левитт добавила, что, по мнению Трампа, Китай хочет заключить торговую сделку с США, но «просто не знает, как начать».

Вашингтон не отступит от своего решения и всегда сильнее будет бить в ответ, прокомментировала представитель Белого дома решение Пекина о контрмерах на американские пошлины.

Тарифы в размере 104% на китайские товары начнут действовать с 9 апреля, напомнила Левитт.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс со ссылкой на представителей Белого дома заявил, что США повысили импортную пошлину на товары из Китая до уровня 104%. Дополнительные пошлины начнут взиматься с 9 апреля, как и в случае с другими странами, в отношении которых также были введены тарифы.

Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. По мнению американского лидера, день подписания указа о взаимных пошлинах является одним из «самых важных дней» в истории США.

Только за два дня фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Трамп назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Власти Китая призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли. В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.