Вашингтон, 8 апреля, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп после забитого рекордного гола форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назвал его «великим».

Global Look Press

«Уэйн Гретцки был великим. Джентльмен побил рекорд Гретцки, у нас есть еще один великий, который побил рекорд», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Овечкин 6 апреля отметился голом, который стал для него 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин способен забросить 1 тыс. шайб в Национальной хоккейной лиге. Такое мнение высказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

За день до этого в матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки, державшийся с 29 марта 1999 года.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов и подарил ему картину художника Тони Харриса, созданную специально к новому рекорду.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.