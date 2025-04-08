Москва, 8 апреля, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Отношение Запада к нацизму с 1948 года почти не изменилось. Об этом 8 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, проиллюстрировав соответствующий плакат.

t. me/MariaVladimirovnaZakharova Рисунок Б. Ефимова «Денацификация по англо-американски»

«С 1948 года мало что изменилось», — отметила дипломат в Telegram-канале.

Борис Ефимов — автор рисунка «Денацификация по англо-американски. Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит» разместил на плакате двух американских и британских генералов, обсуждающих нацистского офицера, у которого вскрыта черепная коробка.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта» призвал «очень жёстко бороться» с попытками переписать историю, которые наблюдаются в Прибалтике, Польше и других странах Евросоюза. Реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада, добавил он. По его словам, страны голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма, которую Россия вместе с союзниками вносит в Генассамблею ООН. Как сейчас, так и в дальнейшем подобные попытки не увенчаются успехом, уверен Лавров.

Президент России Владимир Путин 7 апреля указал, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе над фашизмом. В связи с этим российский лидер отметил особое значение искреннего стремления сотен людей внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, их сплочённости, верности правде.

Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.