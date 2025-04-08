Грозный, 8 апреля, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Силовые структуры установили, что нападавшим на сотрудников полиции в Чечне руководил в том числе гражданин Украины. Об этом сообщил 8 апреля глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

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«Установлены личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — написал Кадыров после совещания с силовиками и МВД.

Чеченский лидер заверил, что каждого из причастных призовут «к суровому ответу».

«Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров добавил, что полиции поставлена задача — покарать каждого виновного по всей строгости закона.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан, вечером 7 апреля. Злоумышленника ликвидировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Один из сотрудников ППС, который получил тяжёлые ранения во время нападения, скончался. В ходе нападения полицейские получили ранения холодным оружием, но сумели открыть огонь и нейтрализовать нападавшего.

3 сентября 2024 года мужчина напал на полицейских в Ингушетии и успел ранить одного из них. Второй сотрудник ДПС открыл огонь и ликвидировал его.