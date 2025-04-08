Москва, 8 апреля, 2025, 23:25 — ИА Регнум. Бывших чиновников Минобороны России осудили за взятку в размере более 386 млн рублей. Об этом 8 апреля журналистам сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Ильин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Сегодня 235-й Гарнизонный военный суд огласил приговор по делу. Экс-начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы, его заместитель полковник Александр Вакулин получил 9 лет и 6 месяцев колонии, сотрудник того же управления подполковник Алексей Гринюк — 10 лет и 6 месяцев, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу гражданский специалист Юрий Решетников — 10 лет», — уточнил правозащитник.

Установлено, что обвиняемые получили взятку через посредника в размере 386 млн рублей, государству в лице Минобороны России был нанесён ущерб в размере 639 млн рублей за счёт превышения должностных полномочий. С февраля 2014 года по апреля 2017 года организованная группа обязалась в интересах взяткодателя Алексея Калитина оказать покровительство его компаниям для выигрыша аукционов.

Суд удовлетворил иск на 639 млн рублей и постановил взыскать с фигурантов солидарно, включая ранее осужденных Калитина, Алексея Пожидаева и Александра Борувкова. Бережной частично признал вину, остальные фигуранты — нет.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году, по данным следствия, Гринюк пообещал за вознаграждение информировать Калитина о готовящихся закупках Минобороны и помогать компаниям бизнесмена выигрывать конкурсы с максимально высокой изначальной ценой. Посредником между Гринюком и Калитиным был Пожидаев, который ранее служил в продуправлении. Так, с февраля 2014 по апрель 2017 года Калитин дал военным взятки на 368,7 млн рублей, из них около 133 млн они потратить не успели. Пожидаев как посредник получил ещё 167 млн рублей.

4 апреля 235-й Гарнизонный военный суд назначил бывшему сотруднику Минобороны РФ Андрею Чекмазову наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет по делу о получении взяток в размере более 16 млн рублей. Также он получил запрет на 3 года занимать должности на госслужбе. Кроме того, Чекмезова лишили звания полковника запаса.