Москва, 8 апреля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Отказ от энергоресурсов из России обошёлся Евросоюзу в 1,3 трлн евро. Только за увеличение стоимости импорта нефти и газа европейские государства переплатили 500 млн евро. С такой антироссийской политикой ЕС под лозунгом «слабоумие и отвага» через 10 лет европейцы станут голодающими беженцами из-за русофобии, такое заключение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«1,3 трлн евро — ровно столько стоили Европейскому союзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», — написала дипломат в Telegram-канале.

По словам Захаровой, если ситуация не изменится, то через 10–20 лет Россия будет вынуждена решать, как поступить с тем, кто будет во главе Франции, нужно ли установить заслон от шведов, которые бегут с замерзающего полуострова, или же предоставить финансовую поддержку голодающим датчанам.

Это уже реальность завтрашнего дня, которую европейцы предпочитают не замечать. Но ситуация развивается всё стремительнее, а экономические проблемы — накапливаются, создавая кумулятивный эффект, резюмировала Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе над фашизмом. Об этом 7 апреля в приветствии участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил президент России Владимир Путин.

В июне 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой заявила, что русофобия на Западе была всегда и заказ на неё выполняется там из века в век. Захарова отметила, что сегодня эти функции выполняют иноагенты или те, кто много лет говорил, что придерживается якобы либеральных и прозападных взглядов.

27 января президент России Владимир Путин заявил, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. В частности, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, напомнил глава государства.

Правительство и элиты Германии пытаются заставить переключить внимание населения страны с растущих проблем на мнимую угрозу со стороны России. Об этом 7 апреля заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.