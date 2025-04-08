Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2025, 22:59 — ИА Регнум. Вечером 8 апреля за 15 минут российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

По информации ведомства, в период с 22:00 до 22:15 мск были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Над территорией Ростовской области уничтожено четыре БПЛА, над акваторией Азовского моря нейтрализован один беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, почти за два часа силы ПВО 8 апреля сбили десять беспилотников ВСУ. В частности, четыре были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря. Ещё по два БПЛА обезвредили в Воронежской, Пензенской областях и в Крыму.

8 апреля в Минобороны РФ информировали о поражении за сутки более 100 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили свыше 50,2 тыс. украинских дронов.

7 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников ВСУ.