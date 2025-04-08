Вашингтон, 8 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался приобрести на Украине реактивный противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Global Look Press

«В одном из сообщений Раут сделал запрос: «Пришлите мне РПГ или Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать… (Трамп. — Прим. ред.) неблагоприятен для Украины», — указали в статье.

По данным издания, Рут через зашифрованное приложение общался с человеком, который якобы был с украинской стороны и имел доступ к боевому оружию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида произошло покушение на Трампа. Стрелял 58-летний американский гражданин Райан Уэсли Раут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В Трампа он не попал. Раута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).