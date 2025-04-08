Москва, 8 апреля, 2025, 22:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) почти за два часа сбили десять беспилотников ВСУ. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В частности, четыре вражеских беспилотника были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря. Ещё по два БПЛА обезвредили в Воронежской, Пензенской областях и в Республике Крым.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Минобороны РФ информировали о поражении за сутки более 100 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили свыше 50,2 тыс. украинских дронов.

7 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников ВСУ.

Российские средства ПВО 5 апреля сбили 208 украинских беспилотников самолётного типа, а также семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.